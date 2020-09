BGFIBank : meilleure banque d’Afrique centrale

C'est pour la 3e année consécutive que cette banque gabonaise reçoit cette distinction. Mais la 5e fois qu'elle remporte ce trophée. Pour de nombreux analystes du secteur bancaire en Afrique, cette performance découle de la vision et du leadership de son staff management dont le président-directeur général du groupe n’est autre qu’Henri-Claude Oyima.

Ce leadership a permis à cette banque d’optimiser la qualité de ses services et hisser BGFIBank, comme banque de référence en Afrique centrale. Selon le comité d’organisation des "African Banker Awards", pour cette 14e édition des "Trophées African Banker", le groupe bancaire gabonais s’est proposé de nouveaux services pour avoir touché de nouveaux clients dans la sous-région. Autres arguments, c'est le fait d'avoir développé l’inclusivité financière en intégrant les personnes non bancarisées dans l'espace bancaire. Et surtout d'avoir assuré la transformation digitale, en utilisant les nouvelles technologies qui ont tonifié le secteur financier.