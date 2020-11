BGFIBank Gabon : lancement d'une plateforme d’ouverture de compte en ligne !

BGFIBank Gabon vient d’annoncer le lancement d’un nouveau service de banque à distance, qui permet à ses futurs clients d’ouvrir des comptes bancaires en ligne. Avec cette plateforme innovante, la majorité des étapes du processus physique d’ouverture de compte est digitalisée, afin de limiter les déplacements des clients vers ses agences et réduire considérablement les délais d’ouverture de compte.

Parfaitement en phase avec le contexte actuel où la distanciation sociale reste de mise, cette nouvelle plateforme a été imaginée principalement pour les particuliers et les professionnels. Depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connecté à internet, le client ouvre un compte où qu’il soit. Simple, rapide et sécurisé, le parcours est complété en seulement 4 étapes principales. Si la dernière étape nécessite la présentation physique du client en agence, principalement pour des raisons de sécurité, elle est néanmoins effectuée en quelques minutes, car l’essentiel de la procédure a déjà été exécuté avant son arrivée. Entièrement sécurisé, ce nouvel outil a fait l’objet de tests pour garantir la sécurité des données à caractère personnel de ses utilisateurs.

"En tant qu’acteur économique de 1er rang, BGFIBank Gabon impulse régulièrement des innovations sur le marché. Ces innovations répondent à un objectif fort de notre institution, d’opérer une transformation digitale approfondie, processus indispensable aujourd’hui pour capter, satisfaire et fidéliser une clientèle de plus en plus exigeante et très sensible aux outils digitaux qui se doivent d’être pratiques, agiles et disponibles en continu. Le facteur temps est précieux pour nos futurs clients. C’est pourquoi, cette plateforme a été élaborée pour alléger les formalités administratives usuelles pour l’ouverture d’un compte", a indiqué le directeur général de BGFIBank Gabon, Loukoumanou Waidi.