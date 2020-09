BGFIBank Europe : la certification

Cette note à long terme correspond, sur l’échelle de notation en devises de l’agence, à la note BBB- (note d’investissement), avec une perspective stable.

La 1ère agence de notation financière africaine a rendu son rapport lors d’un meeting par visioconférence à laquelle participaient, notamment, Henri-Claude Oyima, Président-directeur général du Groupe BGFIBank et Francesco De Musso, Directeur général de BGFIBank Europe. Basée sur une évaluation rigoureuse portant sur la période de 2015 à 2019, les notes obtenues AA+ à long terme et A1 à court terme se sont avérées très satisfaisantes dans la définition et l’interprétation de l’échelle de la notation financière internationale.