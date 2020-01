BGFI holding corporation : 1,7 milliard d'intérêts payés

Pour mémoire, BGFI holding corporation SA, principale société du groupe BGFIBank, avait lancé en 2013, un emprunt obligataire d’un montant de 80 milliards de francs CFA, pour une durée de 7 ans. Le but de cette levée de fonds était d’accompagner le financement des projets structurants dans les pays où le groupe est implanté.

Cette émission de 800 000 obligations, d’une valeur nominale de 100 000 F CFA, était rémunérée au taux de 5 % brut et cotées à la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC). L'opération dénommée " BGFI Holding 5 % Brut 2013-2020", ouverte à toute personne physique ou morale résidente ou non dans la zone Cémac, prévoyait un paiement semestriel des intérêts et le remboursement du capital à la fin.