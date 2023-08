BBS : la cuvée « Christian Kerangall » sur le marché du travail

L’école supérieure BGFI Business School (BBS) vient de mettre sur le marché du travail 108 nouveaux diplômés. Dénomée « Cuvée Christian Kerangall », les étudiants de cette nouvelle cuvée ont reçu, le samedi 29 juillet 2023, leurs parchemins de fin de formation des niveaux licence et masters dans les filières Banque, assurance, comptabilité, contrôle audit, management des entreprises et développement commercial.

La cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée au siège du groupe BGFIBank (Holding) à Libreville en présence, entre autre, du ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Patrick Mouguiama-Daouda, du Président directeur général du groupe BGFIBANK, Henri-Claude Oyima, du parrain de la promotion, Christian Kerangall et du directoire de BBS.

"Vous n'avez plus besoin d'envoyer vous enfants à l'extérieur. Nous avons désormais au Gabon des écoles de très bonnes qualités qui forment à l’instar de BBS, qui est une école d'élite. Lorsque les étudiants sortent de BBS, ils sont au moins sûrs à 80 % d’être embauchés par des entreprises du Gabon. Notre effort, aujourd'hui, c'est d’arriver à un taux d'employabilité qui soit à 100 % », a indiqué Henri-Claude Oyima. Le parrain Christian Kerangall s’est réjoui de la qualité de cette nouvelle promotion, apte à conquérir le marché du travail avec des capacités d’excellence.

« C'est une grande émotion personnelle. Ils sont tous dans un processus qui avance et qui ne s’arrête pas mais qui progresse. Ces jeunes sont prêts pour le marché de l’emploi. On sent de l'enthousiasme chez eux. On leur souhaite tout simplement beaucoup de réussite. C'est un bel exemple pour notre avenir », a souligné le patron du Groupe Sogafric. Il faut savoir que BBS a été classée en 2022 dans le top 5 des meilleures business school d’Afrique. Créée par le Groupe BGFIBank en 2008, l’établissement forme depuis des années, les managers et les banquiers africains capables de répondre aux attentes du marché bancaire et du secteur privé dans son ensemble.

En plus de contribuer à la formation de la jeunesse du continent en quête d’excellence pédagogique, la création de BBS répond à la volonté du Groupe BGFIBank de renforcer les compétences de son capital humain. A cet effet, la Business School a mis en place des programmes de formation ciblés et adaptés à l’ensemble de ses collaborateurs managers ou non. Le ministre Mouguiama-Daouda n’a pas manqué de relever le niveau d’excellence atteint par BBS et sa contribution à fournir au pays des cadres d’exception dans des filières pointilleuses.

« Le gouvernement, à travers plusieurs réformes, a renforcé le secteur de l'enseignement supérieur. De ce fait, il est heureux de voir que des établissements supérieurs comme BBS offre des enseignements de très bon niveau avec des enseignants qualifiés à nos apprenants. Pour cela, je félicite BBS », a souligné le membre du gouvernement.

AEE

Libreville/Gabon