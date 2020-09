Banque : Ecobank en partenariat avec AirtelMoney

C’est le dernier service proposé par AirtelMoney et Ecobank Gabon. Les deux entreprises ont noué, le 28 août dernier, à Libreville, un partenariat dans ce sens.

"Nous pensons que nos deux entités sont capables d’offrir aux marchés africains des solutions innovantes et accessibles dans le but d’améliorer le quotidien des communautés, des clients et des partenaires que nous servons. En cette période de la Covid-19, il était important pour nous de préserver nos clients en leur offrant différents canaux pour accéder à leur banque. Aujourd’hui, avec le rattachement du compte bancaire et du compte AirtelMoney, chaque client peut désormais limiter ses déplacements, approvisionner son compte et faire des transactions", a indiqué Nicholas Achiri, directeur général d’Ecobank Gabon.