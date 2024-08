Banane : les productrices de la Nyanga en quête d’acheteurs

La saison de récolte de la banane plantain dans le département de la Douigny (Moabi) vient de commencer et les coopératrices de cette contrée sont à la recherche d'acheteurs.

" Nous sommes confrontés à l'écoulement de nos produits et nous n'avons pas d’alternatives post-récolte. Nous avons invité le directeur provincial de l'Agriculture de la Nyanga pour qu'il essaie de nous trouver des acheteurs qui viennent sur place pour s'approvisionner, et nous attendons d'autres volontés qui peuvent se manifester ", a indiqué l'une des productrices, Rachel Divagou.

Relayant ces plaintes, le directeur provincial de l'Agriculture, Cédric Pambou Mapika, vient de lancer un SOS auprès des transporteurs et des acheteurs de banane.

" Les productrices, à travers cette femme qui a produit plus d'une tonne, ne savent plus quoi faire avec cette production qui est sans preneur. Nous avons lancé l'année dernière un programme de formation des acteurs en multiplication de rejets de banane. Les résultats sont là. Nous avons essayé de voir comment les conseils départementaux ou municipaux peuvent participer à évacuer les produits locaux vers les centres urbains. Mais, ce n'est pas suivi. Nous sommes obligés de lancer un SOS. Nous avons un programme de l'autonomisation des femmes dans le cadre des activités génératrices de revenus (AGR). Nous pensons qu'il doit être participatif en vue de réduire les importations et atteindre l'autosuffisance alimentaire. La banane est le troisième produit alimentaire consommé après le riz et le manioc. Nous pensons que les femmes maîtrisent le système de production ", a plaidé Cédric Pambou Mapika.

Toutefois, face à ce problème, une réflexion est menée au niveau de la direction provinciale sur la création des sites de stockage des produits et sur la manière d'inviter les compatriotes et les pouvoirs publics à établir le relais entre les zones de production et les centres urbains.

Jean MADOUMA

Libreville/Gabon