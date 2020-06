Aviation : des conditions strictes pour les transporteurs

Le Gabon compte adapter les directives de l’Organisation de l'aviation civile international (OACI) pour assurer la reprise des vols commerciaux.

Selon certaines indiscrétions, seuls seront autorisés à embarquer aux aéroports du Gabon et à y débarquer, Ies passagers des vols commerciaux présentant des tests négatifs au Covid-19 effectués cinq jours au moins et dix jours au plus avant la date de débarquement ou d’embarquement par un centre agréé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les compagnies aériennes auront, quant à elles, l’obligation à chaque embarquement de présenter un plan de répartition des sièges permettant aux autorités aériennes de s'assurer du respect des mesures de protection des passagers. Elles devront aussi procéder à la décontamination systématique de tous les bagages.

Pendant les phases d'embarquement et de débarquement, les passagers seront tenus de respecter toutes les mesures barrières contre le Covid-19 (port du masque, distanciation sociale…).



Styve Claudel ONDO MINKO



