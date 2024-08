Audit des régies financières : quel sort pour les fraudeurs ?

Des doublons, des triplons et même des personnes décédées qui perçoivent indûment des primes depuis des années… Et une facture de plus de 24 milliards de francs à solder chaque année.

" Je suis tout à fait d’accord que l’on fasse un inventaire sur cette situation qui n’a que trop duré ! ", avait alors lâché le chef du gouvernement.

Lancé le 10 juillet 2024 sur l’ensemble du territoire national, l’audit portant sur la vérification du fichier des effectifs et des primes des régies financières (Douanes, Impôts, Trésor et Budget) et administrations assimilées a pris fin le vendredi 26 juillet.

À cet effet, le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, a présidé, ce même jour de clôture, une séance de travail pour dresser un bilan sur cette opération de collecte des données.

La réunions’est déroulée en présence des membres du comité technique et des secrétaires généraux des différents ministères. D’après les premières conclusions de la Primature, cette opération a permis l’audit de 8673 agents et a généré 1007 contentieux.

Toutefois, on estime à 1339 le nombre d’agents absents au moment de l’opération de vérification pour une population d’agents estimée à 10012 dans les administrations des régies financières et administrations assimilées.

Pour les autorités de la Transition, cet audit a permis de déceler certains dysfonctionnements dans la répartition de ces primes.

En effet, depuis plusieurs années, de nombreux agents avec la complicité de certains hauts fonctionnaires (et de petites mains) perçoivent allègrement des primes. Une situation qui avait déjà débouché, entre 2017 et 2018, sur un audit pour avoir une idée nette des ayants droit.

Aujourd’hui, on attend les mesures fortes que vont prendre les nouvelles autorités du pays afin de sanctionner les fraudeurs, mettre à jour le fichier des vrais ayants droit et éviter de nouvelles fraudes.

Il faut savoir que cet audit fait suite à la rencontre que le chef du gouvernement avait eue en novembre 2023 avec l’Intersyndicale des régies financières et administrations assimilées .

En effet , les partenaires sociaux de ces entités publiques avaient soumis au chef de l’administration un cahier des charges concernant l’audit du fichier des effectifs et des primes des bénéficiaires de celle à la performance budgétaire (PPB) ; le règlement des arriérés de la prime spécifique d’incitation à la performance budgétaire (PSIP) ; la révision des textes encadrant la prime et la régularisation des situations administratives, ainsi que la formation des agents.

Cette situation avait été formalisée par l’arrêté n° 0060/ PM du 8 mars 2024.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon