Attractivité des affaires : 7 places en moins pour le Gabon

D’après le dernier rapport intitulé "Où investir en Afrique en 2020 ?", produit par le bureau RMB Global markets research, le Gabon est la 33e destination africaine pour les affaires.

Classé 26e destination du continent en 2019 en matière de captation des investissements, notre pays a perdu 7 places. Selon le rapport, "la récente volatilité du prix du pétrole et les inquiétudes croissantes qu’il suscitera si un déficit de production se concrétise en 2020, seront un facteur paralysant, étant donné que l’économie dépend du pétrole pour ses recettes fiscales et externes" .

Le top 5 du classement continental est dominé, respectivement, par l’Égypte, le Maroc, l’Afrique du Sud, le Kenya et le Rwanda. En Afrique Centrale, c’est la Cameroun qui remporte la palme d’or du pays le plus attractif pour les affaires devant, respectivement, le Gabon, le Tchad, la RCA, et le Congo.