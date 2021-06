Assurances : Le budget de la Fégasa  en hausse pour l’exercice 2021

L’ASSEMBLÉE générale de la Fédération gabonaise des sociétés d’assurances (Fégasa) s’est tenue mercredi dernier au siège de ladite structure, sise au centre-ville. Deux points étaient inscrits à l’ordre du jour : l’adoption et l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et l'adoption du budget de l’exercice 2 021.

Au cours de ces travaux, les membres de la Fégasa ont également échangé sur le constat amiable, où " ils ont constaté qu’il y a des efforts de communication à refaire, afin que ce document s’impose à l’ensemble de nos assurés comme étant le seul et unique document qui devrait être utilisé en cas de déclaration de sinistre automobile non corporel ", a souligné M. Gwodog. Pour qui il est surtout important de retenir " qu’en 2020, les assureurs du marché gabonais ont montré leur résilience. Ils ont pu maintenir leur part de marché et ont réussi à augmenter le chiffre d’affaires de l’ordre de 4 %, contrairement aux prévisions pessimistes en début d’année, compte tenu de la pandémie de Covid 19".