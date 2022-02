Assurances : Afrisk'Assur présenté au public

Afrisk'Assur, un magazine trimestriel panafricain du secteur des assurances et des réassurances, a été présenté le week-end dernier à Libreville, par Colette Amorissani, promotrice dudit ouvrage. Projet lancé depuis plusieurs années qui, finalement, a vu le jour, son objectif est de contribuer à une meilleure vulgarisation des activités économiques, ainsi que des acteurs du secteur de l'assurance et de la réassurance du continent africain. " À travers notre contenu riche et varié, ce magazine continental des assurances insuffle une dynamique nouvelle dans les informations professionnelles à travers une transversalité de communication de la branche Assurance sur le continent, tout en procurant ainsi une visibilité globale sur le secteur des assurances", a fait savoir la promotrice.

Dans le 1er numéro présenté à l'assistance, Colette Amorissani a longuement parlé des rubriques. "Nous avons des rubriques aussi informationnelles que techniques et didactiques dans lesquelles nous faisons des analyses approfondies sur des questions bien précises. Dans ce numéro, nous avons surtout voulu rendre un hommage particulier aux acteurs des assurances, aussi bien dans notre pays qu'en Afrique, grâce à qui l'Afrique se développe aujourd'hui par les assurances", a-t-elle expliqué.

