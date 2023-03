Assala Gabon s’engage activement dans le développement local au Gabon

Le développement socio-économique des communautés rurales, isolées et éloignées des opportunités et services offerts par les grandes villes, est l’une des préoccupations majeures pour les jeunes de ces communautés qui cherchent à trouver leur voie dans la vie. Mais c’est aussi un enjeu essentiel pour les chefs de village, pour les entreprises aux alentours qui recherchent des personnels qualifiés et, tout particulièrement avec les échéances électorales qui s’annoncent, pour les autorités et hommes politiques au niveau local et national. Depuis son arrivée au Gabon, Assala a adopté une stratégie qui contraste avec l’approche paternaliste qui consiste à distribuer des largesses sans nécessairement réfléchir à la durabilité de ces dons.

Chez Assala, nous avons décidé d’accompagner les communautés en commençant par les écouter afin de contribuer à réaliser leurs propres ambitions dans l’esprit « Donnez un poisson à un homme et vous le nourrissez pour une journée, apprenez à un homme à pêcher et vous le nourrirez pour la vie. » Assala a commencé avec sa politique Contenu Local en conformité avec la loi gabonaise, mais avec quelques ajouts spécifiques. Toutes les sociétés dans la chaîne d’approvisionnement d’Assala, en commençant dès l’appel d’offres, sont obligées de chercher leur main d’œuvre localement (pas seulement au niveau national, mais aussi dans les communautés près de là où ils vont travailler). Assala, pour sa part, a identifié les lacunes dans les compétences nécessaires dans son industrie et a lancé une série de programmes pour les combler.

Il s'agit notamment du Prix d'Excellence, qui encourage les enfants des écoles primaires et secondaires à poursuivre leurs études en finançant du matériel scolaire pour les trois meilleurs élèves de chaque classe dans les écoles primaires et secondaires publiques à proximité de ses opérations. Depuis 2022, 30 jeunes des villages entourant les opérations d'Assala participent au programme Leaders de Demain, grâce auquel ils reçoivent une formation et une expérience professionnelle au sein d’Assala pour une variété de rôles nécessaires non seulement dans l'industrie pétrolière, mais dans l'industrie plus largement et pour son approvisionnement.

De plus, Assala a mené à bien une première série de 29 projets sélectionnés par les communautés locales des départements de Mandji-Ndolou et du district de Ndougou (provinces de la Ngounié et de l’Ogooué-Maritime), à travers leurs plans de développement économique et d’amélioration de la qualité de vie. Ces projets ont été financés par le Fonds de développement des communautés locales (FDCL), doté de 1,8 milliard de FCFA par Assala. Le périmètre d’action des projets réalisés dans le cadre des FDCL a été défini selon trois grands axes : la santé, l’éducation et le soutien aux services publics.

Dans un souci d’appropriation par les populations, et afin d’assurer la bonne utilisation des fonds et de démultiplier leurs effets positifs à l’échelle locale, ce sont les communautés elles-mêmes qui ont proposé les projets. Ceux-ci ont ensuite été sélectionnés et validés à l’issue d’une commission composée de quatre parties prenantes : l’État gabonais, les autorités locales, des représentants des communautés et l’opérateur Assala.

Les fournisseurs ont ensuite été choisis et approuvés par la commission, puis la mise en œuvre a été confiée à Assala, en étroite coopération avec l’État. Parmi les 47 projets soumis en décembre 2020, la commission en a retenu 29 qui concernent près de 10 000 personnes habitant les villages de Dianongo, Azendjé, Yeno, Moukouna et Matsouka, ainsi que les localités de Mandji et Ndougou. En majorité achevés, ces projets ont un impact réel et concret sur la vie des communautés locales. Concernant les infrastructures de soins, Assala a par exemple financé la rénovation du dispensaire de Ndougou, ainsi que celle des dispensaires et des logements des infirmiers de Moukouna et Yeno.

Une pirogue-ambulance a également été équipée pour faciliter les évacuations sanitaires des villages de Dianongo, Moukouna et Azendjé. Pour l’accès à l’eau : cinq puits ont été forés et équipés de pompes à Dianongo, Azendjé, Moukouna, Yeno et Nganda. D’autres puits et pompes ont été réhabilités. À Moukouna et Matsouka, plus de 300 membres des communautés sont ainsi desservis en eau de jour comme de nuit.

S’agissant des infrastructures d’éducation, le cadre d’apprentissage a été amélioré au sein des écoles primaires de Moukouna, Matsouka, Yeno et Ndougou, qui ont toutes été rénovées. Trois nouvelles salles de classe et une barrière pour gérer les accès aux bâtiments ont été construites au lycée de Mandji, qui accueille 750 élèves. Un plateau sportif permettant la pratique du handball, du basket et du volleyball est en voie d’achèvement.

Enfin, en ce qui concerne les infrastructures de service au public, la case d’écoute de Matsouka ainsi que la préfecture et la résidence du préfet de Mandji ont été rénovées. « Les projets portés par Assala et les Fonds de Développement des Communautés Locales incarnent les valeurs d’Assala qui consistent à soutenir le développement socio-économique dans le respect des priorités définies par les habitants des zones situées autour de nos sites de production. Assala entend contribuer concrètement à l’amélioration des conditions de vie en travaillant avec les communautés voisines et les autorités gouvernementales et locales pour mettre en place ces projets », a indiqué Brice Morlot, Manager Environnement, Social et Gouvernance d’Assala Gabon.