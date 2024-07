Apiculture : les populations des villages Kanda-Pie et Etava à l’école du savoir

Les populations des villages Kanda-Pi e, Etava et d’autres bourgs du département de l’Ogoulou (Mimongo), dans la province de la Ngounié, ont bénéficié d’une formation en apiculture pour la production du miel bio.

Ce sont dix ruches qui ont été posées en forêt pour la production de miel. Chaque ruche devrait en produire trente litres tous les six mois.

Selon un bénéficiaire de cette initiative, Anastase Bopenga Nziengui, " ce projet aux enjeux économiques importants vient à point nommé pour nous qui sommes ici sans sources de revenus. Ça va permettre de booster l’employabilité durable en milieu rural. Ce projet se présente à nous comme un grand espoir de soulagement pour toutes les tranches d’âges : jeunes, femmes, vieux. Et il nous permet également de disposer d’une activité génératrice de revenus fiable. Mais la contrainte que nous avons est d'avoir une route praticable en toutes saisons pour écouler le miel et d’autres produits alimentaires, artisanaux et fauniques. Depuis une décennie, nous ne disposons plus d'un réseau routier fiable dans le département. Il n’était pas rare de voir un véhicule toutes les cinq heures en provenance de Mouila ou de Lebamba pour acheter les produits alimentaires. Mais nous déplorons le fait d’être coupé du reste du pays, entre nos villages et Yeno."

L’initiative de cette activité génératrice de revenus pour les populations du département de l’Ogoulou revient à l’Association pour le développement de la culture des peuples pygmées du Gabon (ADCPPG), dont le président est Denis Massandé.

C’est dans le cadre du projet " Conservation et préservation de la biodiversité du village Kanda- Pie " que cette structure a bénéficié d’un financement du programme de microfinancement du Fonds pour l’environnement mondial (FFM-GEF) sous les auspices du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUD) et les directives de la Direction générale de l’environnement et de la protection de la nature (DGEPN).

Jean MADOUMA

Libreville/Gabon