Apiculture : encourager les communautés locales dans l'élevage des abeilles

Depuis deux ans, l’ONG Conservation Justice et ses partenaires, Blessings Of The Forest (BOTF), Apiculture Service Gabon et Muyissi Environnement, s’emploient à vulgariser l'apiculture par un appui des communautés en matériel et par l’amélioration de leurs connaissances sur les pratiques apicoles à travers des formations et un suivi régulier des villages bénéficiaires.

"Ce projet a amené l'ONG à être en contact permanent, d'une part, avec les forêts, et d’autre part, avec les communautés qui sont les premières gardiennes de ces forêts. Et les abeilles sont une composante de nos forêts".

"D’ailleurs, elles sont perçues comme un baromètre qui nous permet d’apprécier la qualité des forêts. C’est à ce titre que Conservation Justice a décidé, avec d’autres partenaires, d’appuyer les communautés dans le cadre de l’élevage des abeilles pour pratiquer l’apiculture", a indiqué Ladislas Désiré Ndembet, assistant coordonnateur sud des activités de Conservation Justice et secrétaire exécutif de Muyissi Environnement.

Avant de poursuivre : "Cette activité permet de protéger la biodiversité qui compose les villages en limitant la pression des populations sur les forêts du fait des techniques traditionnellement utilisées lors de la récolte de miel en forêt".

Notons que ce soutien aux communautés a été rendu possible grâce au programme de Renforcement de l'application de la loi sur la faune et la flore (RALFF), financé par l'Union européenne (UE) et mis en œuvre depuis 2018 par Conservation Justice.

AEE

Libreville/Gabon