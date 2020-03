ANUTTC : Lancement de la numérisation de tous les dossiers fonciers

Il s’agit pour l’Agence, dans le souci d’améliorer ses prestations, de privilégier une gestion électronique des documents pour une meilleure sécurisation.

La numérisation ici permettra de conserver à moyen et long termes des informations du système foncier national, car l’absence de certaines informations est souvent source de plusieurs contentieux et même des conflits, explique-t-on du côté des services informatiques.

"Depuis le démarrage effectif de ses activités, le 30 novembre 2012, l’Agence dispose d’une multitude de documents fonciers, classés manuellement dont une grande partie, parfois non traitée, a été héritée de l’ancienne administration centrale et de la direction générale des Impôts. Ces dossiers gérés manuellement n’avaient pas de garanties sécuritaires. Certains contenaient des informations non assainies avec des risques de doublons ou, parfois, d’informations erronées. Avec le temps et la mauvaise conservation physique, plusieurs d’entre eux devenaient illisibles", explique un cadre dirigeant de l’Agence.