Anpi-Gabon : les ambitions de Ghislain Moandza Mboma

Son prédécesseur, Gabriel Ntougou, lui laisse une agence dans laquelle a été maintenu le cap des réformes. Entre autres, la redynamisation des antennes provinciales de l'Anpi, la création du guichet numérique de l'investissement, une plateforme de création d'entreprises en ligne.

Ainsi, 3 774 entreprises individuelles et sociétés ont été créées directement en ligne, se satisfait Gabriel Ntougou. ''Nous avons digitalisé la création d'entreprises au Gabon et, aujourd'hui, l'Anpi est capable de fournir des statistiques précises sur le tissu des entreprises et permettre ainsi au gouvernement d'élaborer des politiques efficaces'' , s’est-il gargarisé.

Pour la ministre de la Promotion des investissements, Carmen Ndaot, les objectifs prioritaires à atteindre pour le nouveau patron de l’Anpi-Gabon sont, entre autres, la mise en œuvre d'un nouveau plan stratégique et d'actions budgétisées et arrimé au contexte économique actuel. Cela, afin d'attirer plus d'investisseurs dans les secteurs prioritaires identifiés et dans de nouvelles zones d'investissement spéciales.