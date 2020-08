ANAGEISC : plus de 262 millions de francs d'arriérés de salaires réglés

En effet, relativement à la liquidation de l'Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles (ANAGEISC), le Trésor public vient de décaisser les deux mois d'arriérés de salaires restants sur les cinq redevables aux ex-agents de la structure dissoute par le gouvernement en juin 2018.

Pour ce dossier, il reste à solder les droits sociaux, au nombre desquels ceux légaux et l'indemnité transactionnelle.

Du côté de la Commission nationale de l’organisation et de gestion des événements et manifestations à caractère national et international (CNOGEMCNI), entité également dissoute par le gouvernement en Conseil des ministres, les droits sociaux ont déjà été liquidés à hauteur de 1,3 milliard de francs.