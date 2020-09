Albacore V : l'industrialisation de la filière pêche en bonne voie

L'opération Albacore V a pris fin, lundi dernier, en présence du ministre de la Pêche, Biendi Maganga Moussavou, et de son collègue en charge des Eaux et Forêts, Lee White.

Objectif principal de l'initiative : suivre, contrôler et surveiller les activités de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction gabonaise. Et cela, conformément aux objectifs de la vision "Gabon bleu" du président Ali Bongo Ondimba, qui soutient la pêche durable et la préservation de nos stocks halieutiques.

Albacore résulte de la coopération entre le gouvernement gabonais via les ministères de la Pêche, de la Défense nationale, des Eaux et Forêts, des Transports, et l’ONG Sea Shepherd. Un partenariat qui a permis une meilleure appropriation de nos ressources halieutiques et la mise en évidence des captures de thon dans les eaux gabonaises à raison de 50 mille tonnes par an. L'équivalent de 25 % de la pêche thonière mondiale.

Parmi les actions primordiales favorisant l'amélioration des connaissances et l'application de la loi, il y a la mise en œuvre des plans de gestion des aires protégées aquatiques, la collecte des données scientifiques à bord des thoniers senneurs, et la veille environnementale des différents écosystèmes aquatiques.

"L’ONG Sea Shepherd met en œuvre la volonté du président de la République de concrétiser la surveillance de nos eaux, en sus de nous assurer le caractère durable de la pêche pratiquée dans nos eaux. La zone économique exclusive (ZEE 213 km 2) représente un potentiel pour notre économie et l'économie des générations futures. Le gouvernement va imposer cette année l'installation des balises dans les navires de pêche artisanale, pour que plus aucun acteur de pêche n'échappe à notre base de surveillance", a prévenu le ministre de la Pêche.



Styve Claudel ONDO MINKO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie