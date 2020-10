Agriculture : vers la création de 5 agropoles

La création de ces agropoles répond à la vision du Plan stratégique Gabon émergent (PSGE), à savoir développer l'agriculture à travers le pays sur la base d’un foncier organisé autour des bassins de production. Il s’agit des terres cadastrées disponibles pour promouvoir l’agriculture d’envergure.

Le principe des (Zap) est de créer un écosystème où se retrouvent les petits exploitants, les agripreneurs et les agro-industriels avec la possibilité de bénéficier d’un agrément qui offre le bénéfice d’un régime économique privilégié. Ce sont des bassins de production dans lesquels le foncier est organisé et où les acteurs peuvent souscrire en fonction de leur taille, des parcelles cadastrées de 1 hectare, 5 hectares, 100 hectares et 1000 hectares.