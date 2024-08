Agriculture : les responsables de la SAEG au pied du mur

Installés en fin de semaine écoulée à la faveur d'une cérémonie officielle présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Jonathan Ignoumba, le tout premier directeur général de la Société d'agriculture et de l'élevage du Gabon (SAEG), Aubert Ndjila, et le président du conseil d'administration (PCA), Samson Ngomo, sont désormais au pied du mur.

Selon le chef dudit département ministériel, ils ont dorénavant la responsabilité officielle d'assurer à notre pays, dans l'urgence, "la sécurité et la souveraineté alimentaires en quantité et en qualité".

La principale raison ayant motivé la création de la SAEG, née des cendres de la nébuleuse Sotrader, étant de combler nos besoins alimentaires et de relancer l'agriculture multisectorielle au Gabon.

Le ministre Jonathan Ignoumba estime que les personnalités promues ont l'obligation de résultat, d'autant plus que cette nouvelle entreprise publique est entièrement entre les mains des Gabonais (non plus entre celles des Indiens ou des Israéliens), car on compte en son sein des médecins vétérinaires, des ingénieurs agronomes, des techniciens en agriculture et élevage, etc.

"Je compte donc sur l'expertise de chacun pour réussir ce nouveau challenge (...) Aucune paresse ne sera admise, aucun comportement brouillon ou véreux ne sera toléré. J'attends un rendement optimal, sérieux et exemplaire de chacun de vous dans la conduite de ce projet, car l'obligation de résultat est la règle d'or du chef de l'État", a prévenu le ministre Ignoumba.

À raison d'ailleurs, si tant est que "l’objectif immédiat" est de parvenir à l'autosuffisance alimentaire et, à long terme, de voir la SAEG hisser le ministère de l'Agriculture auquel elle est rattachée parmi les meilleurs au titre de sa contribution toujours attendue à la richesse nationale.

CGK

Libreville/Gabon