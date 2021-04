Agriculture : l'apport de la coopérative " Reflet du Gabon "

SOUCIEUSE d'apporter son expertise en matière de lutte contre la faim et la malnutrition en milieu rurale, la coopérative " Reflet du Gabon " s'est lancée, depuis plus d'un an, dans un vaste projet agricole dans la zone de Nkoltang

Cette jeune coopérative qui prône l'autonomisation de la femme gabonaise, veut se positionner comme un acteur incontournable. Lancée il y a un an, elle vise à encourager le développement des métiers agricoles au Gabon et souhaite s'inscrire dans la promotion et la valorisation des produits issus de terroir gabonais. "Reflet du Gabon ambitionne de former plusieurs jeunes femmes aux techniques agricoles et de les installer sur un site de 4 hectares dans la commune de Nkoltang pour des activités agricoles", a indiqué sa présidente Annie-Flore Levicka Mba-Pichon. En outre, la coopérative propose des formations en agriculture et en élevage.

Récente finaliste du prix Agathe-Okoumba-d'Okwatseghe édition 2021, la coopérative a déjà démarré ses activités.

À cet égard, une campagne d’adhésion en faveur des jeunes femmes de Nkoltang et de ses environs sera lancée dans les prochains jours en vue d’intégrer l'association. Au terme de cette campagne d’adhésion, ces dernières s’activeront à la production, la transformation et la commercialisation des produits cultivés.



Hans NDONG MEBALE



