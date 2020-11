Agriculture : IDRC Africa forme des jeunes de la JCI

Située dans la zone de Bolokouboué dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville, cette plantation reçoit plusieurs stagiaires dans les formations en lien avec l'agriculture.

Dans la partie théorique, les participants ont appris à mettre en place un projet et présenter notamment son coût. Selon Hervé Omva, président de IDRC Africa, à l'issue des formations, les jeunes s'organisent de plus en plus en coopératives agricoles sous l'accompagnement de son organisation. L'ONG met des terres et du matériel à leur disposition.