Agriculture : des interrogations autour de la création de la SAEG

Le Conseil des ministres du mardi 23 juillet dernier a adopté le projet de décret portant création de la Société d’agriculture et d’élevage du Gabon (SAEG).

Lequel projet est porté par le ministère en charge de l’Agriculture et de l’Elevage qui, du reste, en est l’unique actionnaire représentant l’Etat.

A première vue, l’idée n’est pas mauvaise en soi, au regard de la volonté exprimée par les gouvernants de " disposer d’un outil efficient pour mettre en œuvre la politique agricole nationale ".

Il y a cependant que la création de cette structure ne relevait pas spécialement de l'urgence, pas plus qu'elle n'apparaissait absolument nécessaire, d’autant que le rôle de l’Etat n’est pas de faire de l’agriculture ou de l’élevage.

Indiscutablement, dans ces deux secteurs spécifiques, l'État a pour rôle essentiel de mettre en place des actions visant à accompagner leur développement en appuyant les opérateurs.

Dans ce sens, il serait plus judicieux de dessiner une cartographie des opérateursexist ants, not amment les nationaux.Ceci permettrait de mieux les connaître, ainsi que les secteurs dans lesquels ils évoluent.

Derrière, l'idée est de s'asseoir autour d'une table et définir ensemble les créneaux pour parvenir à la sécurité et à la souveraineté alimentaires.

Surtout que, à partir de là, l'État se ferait une meilleure connaissance des agriculteurs et des éleveurs, ce qui le situerait sur l'accompagnement à mettre en place.

L'on a souvenance qu'en leur temps, à la tête du ministère de l'Agriculture, feu Fabien Owono Essono puis Paul Mba Abessole préconisaient l’accompagnement technique et financier des élleveurs et agriculteurs nationaux, quelle que soit la filière, tout en les incitant à se regrouper en coopératives.

Cette vision avait quatre objectifs : leur permettre d’améliorer leurs productions, favoriser leur accès aux financements, contrôler et organiser la production nationaleet réduire la dépendance du Gabon vis-à-vis de l’extérieur pour ses besoins alimentaires.

Que faudrait-il espérer avecla SAEG ? La question n'est pas saugrenue, quand on se remémore les échecs des initiatives publiques antérieures.

Le projet Graine, dans lequel l'État a injecté plusieurs centaines de milliards de FCFA, en est l'exemple patent. Tout comme l'Ogaprov et bien d'autres.

Tout compte fait, il serait plus intéressant de s'appuyer sur les agriculteurs et éleveurs déjà en activité et passionnés, cerner leurs préoccupations pour mieux les accompagner, tout en s'accordant sur un cahier des charges cohérent.

G.R.M

Libreville/Gabon