Afrique subsaharienne : Les quatre conseils du FMI pour lutter contre le Covid-19

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne, le Fonds monétaire international (FMI) donne quatre conseils qu'il juge prioritaires, pour apporter une réponse efficace à la pandémie de coronavirus.

"Il est urgent de prendre des mesures décisives pour limiter les pertes humaines et économiques et protéger les plus vulnérables", fait savoir l’institution basée à Washington.

Le premier conseil est logiquement celui de préserver les vies humaines. Le FMI pense que les pays doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir, et cela par tous les moyens, pour s’assurer que la prise en charge sanitaire de la pandémie soit effective et tournée vers la préservation des vies humaines.

Le deuxième conseil est plus inhabituel. L'institution de Bretton Woods, souvent très rigoureuse en matière de subventions et de transferts publics, encourage les pays d’Afrique subsaharienne à effectuer des transferts directs aux ménages et aux entreprises. Elle suggère, pour cela, que les gouvernements puissent s’endetter, et que, une fois la menace du Covid-19 écartée, on puissse redéployer des efforts pour rendre la dette soutenable.

Le troisième conseil est celui de la stratégie monétaire. Ici, il est question pour les banques centrales d’assouplir au maximum la politique monétaire, en permettant aux établissements bancaires d’accéder plus facilement à la liquidité. Mais la stratégie monétaire sera différente selon les pays. Ainsi, il est recommandé aux pays à taux de change variable de laisser dévaluer leur monnaie, pour injecter le maximum de liquidités.



MSM (Source : Ecofin)



