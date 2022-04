Afrijet augmente ses dessertes sur le Cameroun

Après la suspension de la ligne Libreville-Sao Tomé, la compagnie aérienne gabonaise Afrijet a annoncé qu’elle va augmenter ses dessertes sur Yaoundé et Douala. Elles vont passer de 10 à 15 rotations par semaine. " En lien avec la volonté de la compagnie de poursuivre son développement au Cameroun et la période estivale approchant, Afrijet prévoit de desservir le Cameroun à hauteur de 15 rotations par semaine, à compter de mi-juin 2022 (8 Libreville-Douala, 2 Malabo-Douala, 2 Bata-Douala, 3 Libreville-Yaoundé) ", a indiqué le 1er transporteur de la zone Cémac.

La compagnie aérienne gabonaise a également annoncé la nomination de la Camerounaise Fadimatou Noutchemo-Simo au poste de directrice Cameroun d’Afrijet. Elle aura notamment pour mission d’accompagner le développement d’Afrijet au Cameroun et de participer au rayonnement de la compagnie dans le pays. " La nomination de Fadimatou Noutchemo-Simo est un réel atout pour notre compagnie. Forte d’une riche et solide expérience dans le secteur aérien, sa présence à nos côtés permettra à Afrijet d’accélérer le développement de son offre au Cameroun et d’y accroître son rayonnement. Cette nomination s’inscrit également dans notre volonté d’attirer des talents de l’aviation ", a indiqué Marc Gaffajoli, administrateur d’Afrijet.

JM

Libreville/Gabon