Affaires : Des investisseurs libanais en prospection au Gabon

Cette délégation, composée d'une vingtaine d'opérateurs économiques multisectoriels, comprend dans ses rangs des experts en aquaculture, pêche, bois, agriculture, secteur alimentaire, etc.

Conscients des opportunités d’investissements qu'offre notre pays, ces acteurs ont l'intention de proposer leur expertise dans les différents domaines d'activités qui leur seront présentés tout au long de leur séjour. Vendredi dernier, le ministre de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, leur a fait un exposé sur la stratégie de développement agricole dans le cadre du Plan de relance économique. Et son collègue chargé des Forêts, Lee White, a vanté le potentiel d'investissement qui existe dans la forêt, l'écotourisme, les produits forestiers non ligneux, etc.