ADL : Que faire en cas d’incendie ?

Dans le but de s’assurer de la mise en œuvre des dispositions spécifiques en cas d’incendie, GSEZ Airport, une filiale de Gabon special economic zone (GSEZ), a organisé le 10 décembre dernier un exercice d’évaluation du plan d’urgence de l’aéroport dit ’’ Évacuation de l’aérogare’’.

Cet exercice inter-organismes de grande ampleur a impliqué la mise en œuvre de très importants moyens relevant de l’Aéroport de Libreville (ADL), à travers la présence des organismes tels que la Gendarmerie du transport aérien (GTA), les pompiers de la ville et de l’Asecna, l’Office national de la sûreté et de la facilitation des aéroports du Gabon (Onsfag), le Commissariat de police de l’aéroport (Compol-AE), laa Police de l’air et des frontières (PAF), les Douanes, l’Agence nationale de l’aviation civile (Anac), le Centre médical d’urgence ( CMU), Handling partner Gabon (HPG) et, bien sûr, le personnel de GSEZ Airport.