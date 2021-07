Adduction d’eau du Grand Libreville : où en sont les travaux ?

EN finir avec le stress hydrique chez 300 000 personnes dans le Grand Libreville. C’est le challenge auquel s’attellent les autorités du pays via le Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (Piaepal).

Fruit d’un partenariat entre la Banque africaine de développement (Bad) et le Gabon, ledit programme ambitionne de renforcer et d’étendre le réseau de distribution d’eau potable dans les communes d’Owendo et d’Akanda. Pour y parvenir, les deux parties sont convenues de réhabiliter le château d’eau de Nzeng-Bourg situé au PK 27 et la construction d’un autre édifice à Ntoum. Pour vérifier de visu l’avancement des travaux, Alain-Claude Bilie-By-Nze, ministre d’État, ministre de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques, accompagné du représentant pays de la BAD, Robert Masumbuko, ont effectué une visite de terrain le week-end écoulé.