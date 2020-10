Activités présidentielles : Ali Bongo Ondimba au fait de la gestion de Comilog et Setrag

Le P-DG d'Eramet a présenté au chef de l'État le bilan des performances des sociétés Comilog et Setrag. Mais également la stratégie de gestion desdites entreprises dans le contexte particulier lié à la crise sanitaire due au Covid-19.

Ce partenariat illustre l’attractivité du pays et la politique d’industrialisation amorcée dans le secteur minier, en vue de créer de nouveaux emplois pour les Gabonais. Le P-DG d’Eramet n'a pas manqué de saluer les efforts déployés par notre pays dans le cadre de la réponse apportée face à la pandémie de coronavirus. Et de réitérer au chef de l’État l’engagement du groupe minier et métallurgique mondial à poursuivre et à consolider ses actions dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).