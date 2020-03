Accès à l'eau : Des experts en quête de solutions efficaces à Libreville

Présidant la réunion préparatoire du Conseil des ministres africains en charge de l'eau (AMCOW), le ministre gabonais de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Pascal Houangni Ambouroue, a insisté pour que cette organisation sorte des discours d’intention pour un déploiement opérationnel dans l’ensemble des États.

Les experts du Conseil des ministres africains en charge de l'eau (Amcow) étaient en conclave, les 2 et 3 mars 2020, dans le cadre d'une réunion sous-régionale préparant la 12e assemblée de cette organisation. Les assises, présidées par le ministre gabonais de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Pascal Houangni Ambouroue, ont été l'occasion de passer au peigne fin les problèmes d'assainissement sur le continent et d'alignement des politiques d'assainissement et d'hygiène sur les objectifs du développement durable (ODD) et d'autres engagements continentaux en Afrique. Mais aussi de débattre des problèmes régionaux critiques en matière d'eau et d'assainissement.

Pour le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, qui a ouvert les travaux, cette rencontre devrait permettre aux experts de faire des propositions pertinentes pour la sous-région Afrique centrale au niveau de l'institution. "Notre Organisation a, devant elle, plusieurs défis, dans son objectif de promouvoir la sécurité et le développement économique, ainsi que l’éradication de la pauvreté au niveau de ses États membres, à travers la mise en œuvre d’une gestion efficiente de leurs ressources en eau", a souligné Pascal Houangni Ambouroue.



