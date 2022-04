Accès à internet au Gabon : les attentes de la clientèle demeurent

Les résultats de la série de tests réalisés par l’Américain Ookla, (leader mondial en matière d’analyse de la performance des réseaux de télécommunication) montrent que les fournisseurs d'internet au Gabon sont résolument déterminés à répondre à la grande révolution digitale actuelle. Les experts américains ont réalisé au Gabon; durant le deuxième semestre de l’année 2021, plusieurs séries de tests. Au terme de leurs analyses poussées, un opérateur s’est détaché largement du lot. Il s’agit de Moov Africa Gabon Telecom. Le leader de la téléphonie mobile au Gabon possède donc le réseau internet haut et très haut débit le plus rapide et le plus performant du pays. Aussi bien pour son réseau fixe que mobile.

Cependant, il faut préciser que si les différents opérateurs de ce secteur que sont Moov Africa Gabon Telecom, Airtel Gabon, CanalBox et IPI9 mettent tous les moyens nécessaires pour détenir le réseau internet le plus rapide et le plus fiable, leur course à la perfection ne semble pas totalement prendre en compte les attentes de leur clientèle. En effet, de nombreuses plaintes restent sans réponse. Le cas le plus récurrent est l'absence de réseau dans plusieurs localités du pays. Même dans l'Estuaire, qui est la province la mieux servie, des abonnés ne parviennent pas à capter le réseau facilement lorsqu'ils sont hors du Grand Libreville.

À l’intérieur du pays, les populations mettent des repères indiquant les zones où le réseau téléphonique passe. Hors desdites zones, il leur est impossible de passer un simple appel téléphonique. D'une maison de téléphonie à l'autre, la clientèle se plaint beaucoup du service client. L'attente pour avoir un opérateur en ligne est souvent longue. Tout comme les interminables messages sur les multiples promotions des offres de forfaits. Et d'ailleurs, de nombreux clients disent ne pas ressentir la part de ces offres promotionnelles sur l'utilisation de leur crédit.

GM.NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon