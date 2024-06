2ème forum UK-Gabon Trade and Investment : un pont vers de nouvelles opportunités

Le 2ème gorum UK-Gabon Trade and Investment se tiendra à Libreville du 20 au 21 juin 2024. Organisé par DMA Invest avec le soutien de l'ANPI-Gabon et de la haute commission britannique, cet événement réunira des entreprises britanniques et gabonaises pour explorer des opportunités dans les secteurs clés : infrastructures, transport, agroalimentaire, énergie, mines, finances, consultance, hydrocarbures et environnement.

L’objectif est de favoriser les échanges B2B et d’intensifier les investissements britanniques au Gabon. Une mission multisectorielle de chefs d’entreprise et d’investisseurs britanniques rencontrera les ministres gabonais et visitera des sites stratégiques, comme la Zone d’investissement spéciale de Nkok.

Ce forum vise donc à renforcer les liens économiques bilatéraux et à développer de nouveaux marchés, consolidant ainsi le partenariat entre le Gabon et le Royaume-Uni.

GMNN

Libreville/Gabon