29 jeunes en contrat d’apprentissage chez Assala Gabon

À travers le programme “Leaders de demain”, ces jeunes issus des communautés vivant autour des sites de Gamba, Rabi, Toucan et Koula, et Port-Gentil, vont bénéficier de formations théoriques et pratiques pendant un an au sein de la compagnie pétrolière.

Assala Gabon a lancé en novembre 2022 le programme “Leaders de demain”, afin de former des jeunes professionnels des localités proches de ses zones de production, aux métiers des opérations pétrolières et gazières. 29 jeunes, hommes et femmes, issus des communautés autour des sites de Gamba, Rabi, Toucan et Koula, ainsi que de la ville de Port-Gentil, ont intégré la société pour y acquérir des formations théoriques et pratiques pendant un an.

171 candidatures ont été proposées par les autorités locales des villages et villes concernés et par les entreprises prestataires d’Assala Gabon. Tous les candidats ont effectué des tests écrits et pratiques. À l’issue de ces tests, une commission interne s’est réunie pour effectuer la sélection finale des stagiaires retenus. 29 contrats d’apprentissage en alternance ont été mis en place : les stagiaires ont donc un contrat prévoyant un système de rotation, leur permettant ainsi d’obtenir une formation certifiante dans des centres de formation à Port-Gentil et une formation pratique sur les sites de production Assala. Au quotidien, cela se traduit par une intégration complète dans l’entreprise par l’appropriation de tâches définies au préalable et par leur responsabilisation, afin qu’ils puissent atteindre leur plein potentiel.

L'initiative « Leaders de demain », est importante pour Assala et s’inscrit dans son engagement à développer le contenu local. En effet, la société investit dans le développement des communautés autour de ses sites de production tout en transmettant des compétences techniques et managériales à la nouvelle génération.

Concrètement, cela se traduit par des jeunes formés, qui vont pouvoir valoriser cette expérience pour de futurs emplois et donc contribuer au développement économique de leurs villages et villes d’origine. « C’est avec une grande satisfaction que pour cette première édition du programme Leaders de demain, nous avons intégré au sein de notre entreprise 29 stagiaires en contrat d’apprentissage. Ce projet est une véritable opportunité pour les communautés locales autour de nos sites de production, pour la jeunesse gabonaise et pour Assala », a indiqué Brice Morlot, Manager Environnement, Social et Gouvernance d’Assala Gabon SA.

Avant d’ajouter : « Nous avons pour objectif de former ces jeunes et de les rendre aptes à intégrer le monde du travail dans le secteur pétrolier et gazier. Nous espérons également par ce programme pouvoir identifier des talents pour les intégrer à plus long-terme au sein de notre société. »

Libreville/Gabon