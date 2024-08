25 jeunes formés à la préservation des paysages forestiers

Vingt-cinq (25) jeunes gabonais âgés de 18 à 24 ans ont participé, du 19 au 20 août dernier, à une formation intensive à la Maison des Jeunes du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Et ce, dans le cadre du projet GEF7- PIMS6626, visant à transformer la gouvernance des paysages forestiers du corridor Bas-Ogooué/ Basse-Nyanga.

Cette initiative, soutenue par le ministère de l’Environnement et le PNUD, avait pour but de sensibiliser à la conservation des ressources naturelles en impliquant la jeunesse et les communautés locales.

Encadrés par des experts de l'ONG One forest youth initiative (OFYI), les jeunes (venus de la Nyanga et de la Ngounié…) ont abordé divers sujets comme les paysages forestiers, leur gestion durable, les avantages socio-économiques de la conservation des paysages forestiers ainsi que le rôle des jeunes et des populations locales dans ladite conservation.

Une des innovations de cette formation étant l'introduction à la vidéo participative, où les jeunes ont créé des messages de sensibilisation pour promouvoir la conservation.

Pour Max Axel Bounda, directeur des programmes de l’OFYI, cette formation est une invitation à l’action tant elle place les jeunes au cœur du projet en tant qu'acteurs du changement.

"Plus ils sont jeunes, plus on a la capacité de pouvoir les transformer pour en faire de véritables jeunes climato-défenseurs", a-t-il souligné.

La formation va se conclure par la validation des messages de conservation, avec ces jeunes devenus ambassadeurs de la préservation de l'environnement au Gabon.

Le projet se poursuivra avec la diffusion des vidéos et des campagnes de sensibilisation dans les mois à venir.

Line R ALOMO

Libreville/Gabon