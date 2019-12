06:Protection de l'environnement : Les OSC en coalition

Dans le cadre du projet de mobilisation des Organisations des sociétés citoyennes (OSC) pour la mise en œuvre des engagements socio-environnementaux des entreprises agro-industrielles dans la province de la Ngounié, plusieurs organisations de la société civile impliquées dans la protection de l'environnement ont créé une coalition.

La charte de création de cette coalition a été signée vendredi dernier par huit OSC. Celles-ci ont été identifiées lors d'une étude réalisée en octobre, sur la cartographie des organisations de la société civile nationales et locales actives dans les secteurs de l'agro-industrie et foresterie. Cofinancé par le WWF et l'Agence française de développement (AFD), ce projet vise à mobiliser et faire de la société civile et villageoise une force informée et active, pour le suivi du respect des engagements socio-environnementaux pris par les compagnies d'exploitation forestière et de palmier à huile.

Mieux, il s'agira de "doter la société civile nationale ainsi que les représentants de villages et de coopératives, des capacités de plaidoyer permettant de porter une voix commune et influente en faveur de la mise en œuvre des bonnes pratiques environnementales", a renchéri Marthe Mapangou, directrice nationale du WWF.



Charly NYAMANGOY BOTOUNOU



