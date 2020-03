Wakandha : Le nouveau réseau social made in Gabon

Wakandha a été officiellement présenté et lancé, vendredi dernier, à la chambre de commerces de Libreville. En présence des quelques membres du gouvernement et des passionnés du digital.

Sur Wakandha, on peut faire des commentaires avec des notes vocales, poster sa musique ou note vocale. Il est aussi possible de donner une note à un profil, ce qui permet de détecter des comptes fakes. On y trouve aussi la fonctionnalité Couple Match qui est un espace dédié aux rencontres online. La fonctionnalité Challenge (Fonction dédiée aux challenges) destinée aux artistes qui feront la promotion de leurs productions musicales peut aussi servir pour les organisations et particuliers qui se servent de sondages pour échanger avec leurs cibles. L'option Marché intégré accompagne l’E-Commerce et propose un mode de paiement optimal. LiveStreams et Art (Marché de valorisation d’Art).