Voix des jeunes : la LCOY 2024 sonne l’alarme climatique

La 3e édition de la Local conference of youth (LCOY) 2024 s’est récemment tenue à la Baie des Rois à Libreville.

Organisée par l’ONG Développement durable et bien-être, avec le soutien de l’Unicef et du Pnud, via l’initiative Youth Connekt, cette conférence a mis l’accent sur l’engagement des jeunes dans la lutte contre le changement climatique.

Sous le thème “Urgence climatique : les jeunes en action”, plus de 300 jeunes, y compris ceux issus des communautés autochtones, ont participé à des discussions sur des sujets tels que les conflits hommefaune, la transition énergétique et le recyclage économique.

Une simulation de la Conférence des parties (COP) par des enfants et adolescents a souligné leur rôle crucial dans la définition des politiques climatiques futures.

Les jeunes ont appelé à des actions concrètes pour protéger la planète, affirmant que leur implication aujourd’hui est essentielle pour un avenir durable.

L’événement a également proposé des ateliers et des conférences pour renforcer les capacités des jeunes leaders, et une note de positionnement sera soumise à la prochaine COP29 à Baku, en Azerbaïdjan.

À noter que la LCOY est un événement mondial réunissant des jeunes pour discuter des enjeux climatiques, partager des solutions innovantes et s'engager dans des actions concrètes.

L’édition 2024 a visé à catalyser l'action climatique à travers le dialogue, la collaboration et l'engagement des jeunes.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon