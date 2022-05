Violences basées sur le genre : l'équipe dirigeante de Setrag se forme

Résolument engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), la direction générale de la Société d'exploitation du transgabonais (Setrag), a suivi une formation vendredi dernier afin d'être mieux outillée. Cet atelier a été organisé dans le cadre du protocole d'accord signé le 4 mai dernier, entre l'entreprise de transport ferroviaire filiale du groupe Eramet et l’Observatoire pour la défense des droits de la Femme et de la parité (Odefpa), pour un accompagnement technique dans la lutte contre les VGB en milieu professionnel et dans les communautés.

Au cours de la séance, l’équipe dirigeante de la setrag a pris connaissance des instruments juridiques internationaux en la matière et des méthodes qui visent à l’endiguer sur le long terme. La présidente de l'Odefpa, Honorine Nzet Biteghe a rappelé que la violence basée sur le genre est aussi appelée violence sexiste et se réfère à l’ensemble des actes nuisibles, dirigés contre un individu ou un groupe d’individus en raison de leur identité de genre. "Elle prend racine dans l’inégalité entre les sexes, l’abus de pouvoir et les normes néfastes", a-t-elle indiqué.

Cette initiative de la Setrag s'inscrit dans l'objectif 8 de la feuille de route RSE 2018-2023 du Groupe Eramet, lequel recommande à ses filiales de se conformer aux exigences du groupe en matière de droits humains. L'entreprise de transport ferroviaire ambitionne à cet effet de créer des mécanismes internes visant une meilleure protection des personnes.

A noter que la formation du top management de Setrag sur les VBG est la deuxième phase de cette collaboration avec l'Odefpa, dont le but à terme est une sensibilisation plus large au sein du personnel et des populations vivant le long du chemin de fer.

GBM

Owendo/Gabon