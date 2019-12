VIH-Sida : L'alimentation qui sied au nouveau-né

La célébration, hier, de la Journée internationale de l'allaitement est aussi l'occasion de s'intéresser au cas des personnes vivant avec le VIH. Porter cette maladie peut s'avérer un lourd fardeau quand il faut protéger la vie de son enfant encore fragile. À ce propos, une question revient sans cesse : est-ce possible pour une mère atteinte du VIH d'allaiter son enfant ? Les experts répondent par l'affirmative.

Cette pandémie touche plus de 39,5 millions de personnes à travers le monde entier. 7 400 nouveaux cas sont détectés chaque jour, dont près de 1 000 sont des enfants de moins de 15 ans. Dans 10 à 20 % des cas concernant les enfants, la transmission s'est faite par l’allaitement maternel.

En effet, la transmission du VIH de la mère à l’enfant est l'un des principaux modes de contamination du nourrisson par le virus. Il faut le rappeler, le VIH est transmis pendant la grossesse, à l’accouchement ou par le lait maternel. Pour décider si les mères séropositives doivent ou non allaiter leur enfant, le personnel médical compare généralement le risque de transmission du VIH, via l’allaitement maternel, au risque accru de décès par malnutrition, diarrhée et pneumonie auquel l’enfant est exposé s’il n’est pas exclusivement nourri au sein.