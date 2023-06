Vie scolaire. Les meilleurs élèves de Quaben primés par leurs devanciers

Les anciens du lycée Quaben, réunis sous la bannière de l’association des anciens élèves de Quaben (ASAQ), se sont retrouvés samedi dernier autour d’une cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de l’établissement.

L'Asaq, s’est joint à une autre association, celle des parents d’élèves de Quaben (APEQ), pour primer les élèves qui se sont surpassés en classe, en octroyant deux lots majeurs à chacun des meilleurs élèves de chaque cycle.

« L’élève ayant obtenu la meilleure moyenne du premier cycle bénéficiera de la gratuité des frais de scolarité l’année prochaine et un lot de livres » à annoncé Elsie Nkama Bekale, la présidente de la dite association. Également, le meilleur du second cycle, qui se trouve aussi être le meilleur de tout l’établissement avec une moyenne de 16,33 sur 20 en Terminal C, a reçu un ordinateur portable et des bons d’achat Ceca-Gadis. Cette initiative, fait savoir la présidente, s’inscrit dans le cadre du plan d’action de l’actuel bureau de l’association qui axé son mandat sur « une mobilisation beaucoup plus concrète en faveur du collège et lycée Quaben ».

L’Asaq prévoit d’ailleurs à l’endroit des apprenants, l’organisation en octobre prochain d’une campagne de sensibilisation contre la consommation d’alcool et les stupéfiants. Composée de plusieurs générations d’anciens, l’Asaq qui fut au départ une « amicale des anciens élèves de Quaben », existe légalement depuis 2016 et compte actuellement environ 200 membres au total. « Nous invitons tous les anciens élèves de Quaben à se faire connaître de nous et à adhérer, l’association reste ouverte » a conclut Mme Nkama Bekale.