Vente illicite de crédit Edan : le Syntee + salue l'action du CTRI

À la faveur d'un point presse animé hier au siège social de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) à Libreville, les membres du Syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité (Syntee +) ont tenu à saluer l'action des éléments du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Laquelle a permis de mettre à nu un vaste réseau de vente illicite de crédit Edan.

"Notre première réaction est celle de saluer des actions du CTRI, qui vient ,par ce coup de filet, confirmer les soupçons qui nous avaient conduits à requérir l'audit de l'informatique et du réseau informatique tel qu'inscrit en quatorzième point dans notre préavis de grève de novembre 2022", souligne Éric Josué Bouanga-Moussavou, porte-parole du Syntee +.

Ce dernier précise dans sa déclaration que sur ce point, la direction générale de l'époque “nous avait plutôt demandé d'attendre les conclusions des audits de l'Anavea et MPMG. C'est à ce titre que nous tenons aussi à féliciter l'actuelle direction générale qui a marqué son courage et sa détermination à traiter en profondeur ce point” .

Non sans manifester la volonté du Syntee + à accompagner les dirigeant actuels de la SEEG dans l'assainissement des finances de l'entreprise, “nos activités , des comportements déviants du personnel et des prestataires”.

Aussi, en attendant les conclusions de l'enquête, le Syntee +, par la voix de son porte-parole, encourage-t-il la direction générale et le CTRI à poursuivre “ces actions salvatrices au profit de la SEEG, tout en évitant l'ingérence externe et même interne, par l'implication des ressources humaines SEEG, qui pourraient biaiser ou compromettre le succès de leurs opérations.”

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon