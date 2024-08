Variole du singe : pas encore au Gabon mais soyons vigilants !

Das un communiqué rendu public lundi soir, le ministère de Santé alerte la population gabonaise de la présence dans la région africaine de plus en plus de cas de variole du singe ou MPOX dont l'épidémie a démarré en République démocratique du Congo (RDC) en avril dernier.

D'autres pays, notamment le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Ouganda enregistrent actuellement des cas. Selon le même communiqué, à ce jour le Gabon ne dénombre aucun cas de contamination.

Toutefois, pour prévenir et lutter contre une éventuelle importation des cas du fait du flux évident des populations, le ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires, rappelle qu'un certain nombre de dispositions ont été prises dès la déclaration de l'épidémie en RDC.

Lesquelles impliquent, entre autres, la mise en alerte de notre Système de surveillance, l'élaboration du Plan de préparation et de riposte contre une éventuelle épidémie de MPOX au plan national, l'acquisition de la capacité de diagnostic, le renforcement de la collaboration avec la Santé animale pour le partage de l'information, le renforcement de la surveillance et l'alerte précoce par la mise à disposition des définitions des cas dans les formations sanitaires et aux postes frontières. Mais aussi le renforcement des capacités du personnel dans les structures hospitalières.

Soulignons que le MPOX est une maladie infectieuse contagieuse pouvant entraîner des formes graves voire mortelles dans 10 % des cas.

À cet effet, le ministère de la Santé appelle la population à plus de vigilance en invitant toute personne présentant une fièvre élevée, une fatigue, des douleurs musculaires associées à une éruption cutanée sur le corps, y compris les paumes des mains et la plante des pieds, à se rendre dans la structure de santé la plus proche.

Par ailleurs, pour une prévention plus efficace il est dès à présent recommandé aux populations d'éviter tout contact avec les animaux morts en forêt, de manger de la viande de brousse bien cuite, de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon et se rendre immédiatement dans une structure sanitaire en cas de symptômes évocateurs.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon