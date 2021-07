Vaccination mobile : 302 volontaires admis à recevoir le sérum

DANS le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, l'équipe mobile du Comité national de vaccination contre le Covid-19 (Copivac), conduite par Pr Marielle Bouyou Akotet, s'est rendue samedi dernier à la Mosquée de Batavea, situé dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Objectif : vacciner les populations de cette contrée, en collaboration avec l'Association des femmes musulmanes cadres du Gabon (AFMCG).

En effet, cette activité, qui fait suite aux récentes sorties dans les 2e et 1er arrondissements de la commune de Ntoum de l'équipe mobile du Copivac, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de vaccination contre le Covid-19, notamment dans sa phase 4.

" Nous avons organisé cette vaccination en 3 jours. Il y a eu une très forte mobilisation et une forte demande des populations. Avec la mise sur pied de la vaccination mobile, on se rend compte qu'on pourra plus rapidement atteindre l'objectif de couverture vaccinale souhaitée. La pharmacovigilance est un principe qui reste le même, car nous avons des équipes à chaque site de vaccination. Nous avons eu 302 personnes vaccinées sur les 410 personnes qui se sont enregistrées", a expliqué Pr Marielle Bouyou Akotet.