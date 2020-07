Vaccin Moderna : troisième phase d'essais cliniques ce lundi 27 juillet

Le 16 mars dernier, des volontaires avaient reçu la première injection, soit seulement deux mois après le début des recherches en janvier 2020. Un second dosage avait été réalisé 43 jours après l'immunisation initiale. L'étape de ce lundi 27 juillet est la dernière avant la commercialisation. Il faudra attendre encore un peu avant sa présence dans les pharmacies.

On apprend également qu'un autre vaccin, développé par l'université d'Oxford en Angleterre, semble sûr et déclenche une réponse immunitaire. Des essais impliquant 1 077 personnes ont montré que l'injection a conduit à la fabrication d'anticorps et de lymphocytes T capables de combattre le coronavirus. Les résultats sont très prometteurs, mais il est encore trop tôt pour savoir si cela suffit à offrir une protection et des essais de plus grande envergure sont en cours. Mais d'ores et déjà, le Royaume-Uni a commandé 100 millions de doses du vaccin.