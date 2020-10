Vaccin : cent millions de doses en plus pour les pays pauvres

Cent millions de doses supplémentaires des futurs vaccins contre le Covid-19 ont été réservées pour les pays pauvres, a annoncé, hier, l'Alliance pour les vaccins (Gavi) qui collabore avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Début août, Gavi et la Fondation Bill & Melinda Gate avaient déjà annoncé une collaboration avec le Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant mondial de vaccins en volume, pour livrer 100 millions de doses. Les vaccins seront vendus à un prix maximal de 3 dollars par dose, avec la possibilité d'en obtenir plus. Mis au point par les laboratoires pharmaceutiques suédo-britanniques AstraZeneca et américain Novavax, ils seront ensuite fabriqués par le SII qui les reversera à la coalition contre le coronavirus lancée par l'OMS, et baptisée Covax (Covid-19 Vaccine Global Access ; accès mondial au vaccin contre le Covid-19).

Cette collaboration va permettre à l'institut indien d'augmenter, dès à présent, sa capacité de production, afin qu'une fois un ou plusieurs vaccins auront obtenu l'approbation réglementaire et le feu vert de l'OMS, les doses soient distribuées dans les pays à faible et moyen revenus.

Dans le cadre de cette collaboration, le potentiel vaccin d'AstraZeneca sera mis à la disposition de 61 pays, tandis que celui de Novavax sera disponible pour l'ensemble des 92 pays soutenus par le mécanisme Covax. " Aucun pays, riche ou pauvre, ne doit être laissé en queue de peloton en ce qui concerne les vaccins contre le Covid-19", a affirmé dans un communiqué le Dr Seth Berkley, directeur général de Gavi.



Sveltana NTSAME NDONG



