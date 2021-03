Utilisation des réseaux sociaux : la FSBO joue la carte de la prévention

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier, la Fondation Sylvia-Bongo-Ondimba pour la famille (FSBO) a organisé son second café Gabon Égalité sur le thème : “Génération égalité et utilisation responsable et sécurisé des réseaux sociaux”

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier, la Fondation Sylvia-Bongo-Ondimba pour la famille (FSBO) a organisé son second café Gabon Égalité sur le thème : “Génération égalité et utilisation responsable et sécurisé des réseaux sociaux”.

Cette rencontre, qui s’est tenue dans les locaux de la Société d'incubation numérique du Gabon (Sing), a vu la participation de 20 élèves des lycées Mikolongo d’Okala, Georges-Mabignath d’Akebe, Lubin-Martial-Ntoutoume-Obame de Ntoum et du CES d'Alénakiri d’Owendo. Avec le soutien des opérateurs téléphoniques Airtel Gabon et Moov Africa Gabon Telecom, de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (Aninf), de l’Agence digitale Blanc Cristal Expertise, et de la Digital Business School Gabon.

À travers des vidéos, témoignages et exemples réels, les panélistes ont exhorté les élèves à utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Comme par exemple la recherche d'un emploi ou la création d'une entreprise.

Dans leurs cas pratiques, ceux-ci ont dû, d'ailleurs, développer une solution pour sensibiliser leurs camarades à l’utilisation responsable des réseaux sociaux par des outils numériques. Aussi, ont-ils présenté leur production à un jury présidé par Camélia Ntoutoume-Leclercq, ministre déléguée à l'Education nationale, et composé de représentants de tous les partenaires de ce café Gabon Égalité.



