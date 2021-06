UOB : un conseil rectoral pour relancer l'année académique

Prenant appui sur l'actualité relative au mouvement d'humeur observé depuis près d'une semaine par le syndicat national des enseignants chercheurs (Snec), le recteur de l'université Omar Bongo, Mesmin Noël Soumaho à présidé ce lundi 14 juin 2021 un conseil rectoral extraordinaire.

À cet effet, les membres du rectorat, du

secrétariat général, les doyens et vice-doyens de la Faculté des Lettres et des sciences humaines (Flsh) et de la Faculté de Droit et des sciences économiques (Fdse), le directeur de la Bibliothèque universitaire centrale (Buc), le président du Conseil scientifique et pédagogique (CSP) les syndicats, la mutuelle des Étudiants et les membres du ministère ont été conviés à cette réunion.

Selon le programme dudit conseil, les différents intervenants se sont penchés sur la question du calendrier de l'année académique en cours et les États généraux de l'université. Après la paralysie observée durant plus d'une semaine, les membre du Snec ont profité de cette tribune pour exposer leurs différentes préoccupations.