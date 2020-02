UOB : Marc-Louis Ropivia démissionne

Du côté de la tutelle l'on invoque la demande de clarification sur un certain nombre de faits adressée à l'intéressé il y a moins de 48 heures par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukagni Iwangou. Il lui avait été demandé notamment des éclaircissements sur la contestation des nominations dont celle du secrétaire général de l'UOB lors du Conseil des ministres du 7 novembre 2019, mais aussi la prise par l'ancien recteur des mesures individuelles internes à travers certaines nominations et des mesures administratives en porte-à-faux avec ledit Conseil des ministres.

" Cette conflictualité interminable et anxiogène aura coûté à certains la carrière universitaire, à d'autres la santé. C'est précisément parce que j'approche à grands pas un âge respectable que j'ai décidé de m'épargner le déshonneur d'un combat risible dans lequel tentent de m'entraîner, à travers une certaine presse et via des jeunes collaborateurs à la fragilité sociale et morale avérée, des universitaires en quête effrénée de pouvoir dans la sphère politico-administrative de notre pays", conclut le recteur démissionnaire.