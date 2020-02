UOB : L'adieu au Dr Marius Emmanuel Indjieley

Enseignants, administratifs et étudiants se sont, tour à tour, inclinés devant sa dépouille. Dans cette atmosphère de “tristesse et de regret”, le directeur du département de Géographie, Jean Pamphile Koumba, a dressé le parcours du défunt.

C'est en 2001 que l'enseignant disparu intègre le département de Géographie de la Faculté des Lettres et sciences humaines (FLSH) en tant qu'enseignant vacataire, parallèlement à ses fonctions à l'Institut de recherches en sciences humaines (IRSH). Enseignant pétri de talent, Marius Emmanuel Indjiely lègue un important héritage scientifique.

“Le Dr Marius Indjieley était pour moi, et certainement pour un grand nombre de collègues qu'il a formés au département de Géographie parmi lesquels votre humble serviteur, un enseignant engagé et passionné par son métier, exigeant et rigoureux avec ses étudiants dont il attendait toujours le meilleur”, a témoigné Jean Pamphile Koumba.